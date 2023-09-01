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Готує фейкові "вибори" в окупації та їхні "результати": голова російської ЦВК отримала підозру

П'ятниця 01 вересня 2023 12:27
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Готує фейкові "вибори" в окупації та їхні "результати": голова російської ЦВК отримала підозру Фото: голова російської ЦВК Елла Памфілова (kremlin.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

СБУ повідомила про підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій, яка займається організацією псевдовиборів у тимчасово окупованій частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За наявними даними, РФ планує провести фейкове "голосування" у першій половині вересня цього року.

Так, Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у "легалізації" окупаційного режиму в тимчасово окупованих регіонах України.

Зазначається, що до злочинної діяльності Памфілова залучила свого заступника Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну.

Готує фейкові &quot;вибори&quot; в окупації та їхні &quot;результати&quot;: голова російської ЦВК отримала підозру

За даними слідства, всі троє посадовців виконують завдання Кремля щодо створення "зовнішньої" видимості "виборчого процесу" в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Для цього вони створюють там окупаційні "тервиборчкоми", до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів.

Повідомляється, що наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових "кандидатів", яких висуває Москва.

"Щоб "намалювати" потрібну кількість "голосів", керівництво центрвиборчкому РФ буде використовувати свій "досвід" організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році. Тоді російська чиновниця разом зі своїми підлеглими проводила незаконні референдуми щодо "приєднання" до РФ захоплених територій на півдні та сході нашої держави", - зазначають в СБУ.

За всіма викритими фактами слідчі повідомили Памфіловій та двом її спільникам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.

Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.

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