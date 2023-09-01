Готовит фейковые "выборы" в оккупации и их "результаты": глава российской ЦИК получила подозрение

СБУ сообщила о подозрении главе Центральной избирательной комиссии России Элли Памфиловой, которая занимается организацией псевдовыборов во временно оккупированной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По имеющимся данным, РФ планирует провести фейковое "голосование" в первой половине сентября этого года.

Так, Памфилова способствует высшему военно-политическому руководству РФ в "легализации" оккупационного режима во временно оккупированных регионах Украины.

Отмечается, что к преступной деятельности Памфилова привлекла своего заместителя Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину.

По данным следствия, все трое чиновников выполняют задачи Кремля по созданию "внешней" видимости "избирательного процесса" во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Для этого они создают там оккупационные "теризбиркомы", в состав которых привлекают местных предателей и коллаборантов.

Сообщается, что следующей задачей фигурантов под руководством Памфиловой является полная фальсификация результатов псевдовыборов в пользу марионеточных "кандидатов", которые выдвигает Москва.

"Чтобы "нарисовать" нужное количество "голосов", руководство центризбиркома РФ будет использовать свой "опыт" организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины в 2022 году. Тогда российская чиновница вместе со своими подчиненными проводила незаконные референдумы по "присоединению" к РФ захваченных территорий на юге и востоке нашего государства", - отмечают в СБУ.

По всем разоблаченным фактам следователи сообщили Памфиловой и двум ее сообщникам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако оккупанты хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

Отметим, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.

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