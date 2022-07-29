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Готовятся ли Россия и Беларусь к наступлению на север Украины: ответ Генштаба

Фото: российские войска не готовят наступление на север Украины (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

На сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Относительно общей ситуации. На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко объяснил, почему Беларусь до сих пор не вторглась в Украину. По его словам, его войска пока не нужны российским силам.

В то же время бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, есть ли угроза со стороны Беларуси зимой.

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