Готовятся к наступлению. Оккупанты накапливают технику в Запорожской области, - ОВА

Россия готовится к наступлению в Запорожской области. Оккупационные войска собрали большое количество техники и личного состава на участке линии фронта "Великая Новоселка - Новодаровка - Малиновка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской областной военной администрации.

"Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, из Запорожья направлена гуманитарная эвакуационная колонна в Мариуполь. При этом в село Каменское Васильевского района, вследствие неблагоприятных погодных условий, гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги вблизи разрушенного моста.

"Запорожье продолжает готовиться к обороне", - заверили в ОВА.