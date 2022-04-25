Украинские военные вернули контроль над 5 селами под Николаевом
Украинские военные возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области. В то же время в этом регионе и Херсонской области оккупанты продолжают артиллерийско-минометные обстрелы мирного населения и позиций ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг"/Operational Command "South".
"Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили. В то же время, наши подразделения обеспечили контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - говорится в сообщении.
Украинские военные добавляют, что потери оккупантов составляют 73 военных и 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.
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