Готуються до наступу. Окупанти накопичують техніку у Запорізькій області, - ОВА

"Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається, відтак розташування сил на фронті не змінилося", - йдеться в повідомленні.

Як додають в прес-службі, з міста Запоріжжя направлено гуманітарну евакуаційну колону до Маріуполя. При цьому до села Кам’янське Василівського району, внаслідок несприятливих погодних умов, гуманітарна колона не змогла самотужки проїхати розмиту ділянку дороги поблизу зруйнованого мосту.

"Запоріжжя продовжує готуватися до оборони", - запевнили в ОВА.