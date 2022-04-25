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Готовятся к наступлению. Оккупанты накапливают технику в Запорожской области, - ОВА

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Запорожье, Понедельник 25 апреля 2022 10:04
Готовятся к наступлению. Оккупанты накапливают технику в Запорожской области, - ОВА Фото: российские войска готовятся к наступлению в Запорожской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия готовится к наступлению в Запорожской области. Оккупационные войска собрали большое количество техники и личного состава на участке линии фронта "Великая Новоселка - Новодаровка - Малиновка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской областной военной администрации.

"Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, из Запорожья направлена гуманитарная эвакуационная колонна в Мариуполь. При этом в село Каменское Васильевского района, вследствие неблагоприятных погодных условий, гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги вблизи разрушенного моста.

"Запорожье продолжает готовиться к обороне", - заверили в ОВА.

Как сообщалось, украинские военные возобновили контроль над 5 населенными пунктами в Николаевской области.

При єтом Украина устойчиво противостоит российскому вторжению 61-й день. Подробно о ситуации в городах Украины на данный момент, новости о переговорах, официальных заявлениях и реакциях мира - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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