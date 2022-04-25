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Готуються до наступу. Окупанти накопичують техніку у Запорізькій області, - ОВА

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Запоріжжя, Понеділок 25 квітня 2022 10:04
Готуються до наступу. Окупанти накопичують техніку у Запорізькій області, - ОВА Фото: російські війська готуються до наступу у Запорізькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія готується до наступу в Запорізькій області. Окупаційні війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту "Велика Новосілка - Новодарівка - Малинівка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької обласної військової адміністрації.

"Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається, відтак розташування сил на фронті не змінилося", - йдеться в повідомленні.

Як додають в прес-службі, з міста Запоріжжя направлено гуманітарну евакуаційну колону до Маріуполя. При цьому до села Кам’янське Василівського району, внаслідок несприятливих погодних умов, гуманітарна колона не змогла самотужки проїхати розмиту ділянку дороги поблизу зруйнованого мосту.

"Запоріжжя продовжує готуватися до оборони", - запевнили в ОВА.

Як повідомлялось, українські військові відновили контроль над 5 населеними пунктами в Миколаївської області.

При цьому

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