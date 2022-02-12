ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовятся к любым сценариям. США объяснили решения по посольству в Украине

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 12 февраля 2022 16:34
Готовятся к любым сценариям. США объяснили решения по посольству в Украине Фото: США объяснили решение по посольству в Украине (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Госдепартамент США объяснил решения по посольству в Украине. В дипведомсте отметили, что готовятся к наихудшему сценарию в случае российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента.

"Благоразумно для нас подготовиться к наихудшему сценарию. А наихудший сценарий будет, очевидно, включать наступление на украинскую столицу. У России есть боеспособная армия с существенной боевой мощью, и если они решат использовать значительную часть этой мощи против украинской столицы, есть много возможностей, что все пойдет не так, даже с учетом (особого, - ред.) отношения к дипломатическим учреждениям", - сказал один из высших чиновников Госдепа.

По его словам, власти Украины понимают, почему американцы предпринимают действия по сокращения дипломатического присутствия, даже если не всегда согласны с ними, а также с оценкой вероятности вторжения России на украинскую территорию.

"Мы не будем организовывать эвакуационные конвои для американцев", - подчеркнул представитель Госдепа, призвав граждан США побыстрее покинуть Украину при возможности.

Напомним, сегодня, 12 февраля, посольство США подтвердило сокращение численности персонала американской дипмиссии в Украине. Там отметили, что в Киеве останется лишь основная команда дипломатического представительства.

Отметим, ранее Associated Press писало, что США планируют эвакуировать посольство в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы