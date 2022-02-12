Готовятся к любым сценариям. США объяснили решения по посольству в Украине
Госдепартамент США объяснил решения по посольству в Украине. В дипведомсте отметили, что готовятся к наихудшему сценарию в случае российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента.
"Благоразумно для нас подготовиться к наихудшему сценарию. А наихудший сценарий будет, очевидно, включать наступление на украинскую столицу. У России есть боеспособная армия с существенной боевой мощью, и если они решат использовать значительную часть этой мощи против украинской столицы, есть много возможностей, что все пойдет не так, даже с учетом (особого, - ред.) отношения к дипломатическим учреждениям", - сказал один из высших чиновников Госдепа.
По его словам, власти Украины понимают, почему американцы предпринимают действия по сокращения дипломатического присутствия, даже если не всегда согласны с ними, а также с оценкой вероятности вторжения России на украинскую территорию.
"Мы не будем организовывать эвакуационные конвои для американцев", - подчеркнул представитель Госдепа, призвав граждан США побыстрее покинуть Украину при возможности.
Напомним, сегодня, 12 февраля, посольство США подтвердило сокращение численности персонала американской дипмиссии в Украине. Там отметили, что в Киеве останется лишь основная команда дипломатического представительства.
Отметим, ранее Associated Press писало, что США планируют эвакуировать посольство в Украине.