Готуються до будь-яких сценаріїв. США пояснили рішення щодо посольства в Україні
Держдепартамент США пояснив рішення щодо посольства в Україні. У дипвідомстві зазначили, що готуються до найгіршого сценарію у разі російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонний брифінг представника Держдепартаменту.
"Розсудливо для нас підготуватися до найгіршого сценарію. А найгірший сценарій буде, очевидно, включати наступ на українську столицю. У Росії є боєздатна армія з істотною бойовою міццю, і якщо вони вирішать використовувати значну частину цієї потужності проти української столиці, є багато можливостей, що все піде не так, навіть з урахуванням (особливого, - ред.) ставлення до дипломатичних установ", - сказав один з вищих чиновників Держдепу.
За його словами, влада України розуміє, чому американці роблять дії щодо скорочення дипломатичної присутності, навіть якщо не завжди згодні з ними, а також з оцінкою ймовірності вторгнення Росії на українську територію.
"Ми не організовуватимемо евакуаційні конвої для американців", - наголосив представник Держдепу, закликавши громадян США якнайшвидше покинути Україну за можливості.
Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, посольство США підтвердило скорочення чисельності персоналу американської дипмісії в Україні. Там зазначили, що в Києві залишиться лише основна команда дипломатичного представництва.
Зазначимо, раніше Associated Press писало, що США планують евакуювати посольство в Україні.