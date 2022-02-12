Готуються до будь-яких сценаріїв. США пояснили рішення щодо посольства в Україні

Держдепартамент США пояснив рішення щодо посольства в Україні. У дипвідомстві зазначили, що готуються до найгіршого сценарію у разі російського вторгнення.

"Розсудливо для нас підготуватися до найгіршого сценарію. А найгірший сценарій буде, очевидно, включати наступ на українську столицю. У Росії є боєздатна армія з істотною бойовою міццю, і якщо вони вирішать використовувати значну частину цієї потужності проти української столиці, є багато можливостей, що все піде не так, навіть з урахуванням (особливого, - ред.) ставлення до дипломатичних установ", - сказав один з вищих чиновників Держдепу.

За його словами, влада України розуміє, чому американці роблять дії щодо скорочення дипломатичної присутності, навіть якщо не завжди згодні з ними, а також з оцінкою ймовірності вторгнення Росії на українську територію.

"Ми не організовуватимемо евакуаційні конвої для американців", - наголосив представник Держдепу, закликавши громадян США якнайшвидше покинути Україну за можливості.