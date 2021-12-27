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Готовят списки. "Слуга народа" в следующем году начнет отзывать местных депутатов

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Украина, Понедельник 27 декабря 2021 13:36
Готовят списки. "Слуга народа" в следующем году начнет отзывать местных депутатов Фото: Елена Шуляк, глава партии "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк анонсировала начало применения императивного мандата к местным депутатам. Народных избранников начнут отзывать уже в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шуляк для "Интерфакс-Украина".

"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодня все областные организации готовят соответствующие списки. Такие решения будет рассматривать Национальный совет общин", - сказала глава партии.

По словам Шуляк, эти списки, как ожидается, будут сформированы до конца 2021 года.

"Чтобы уже в январе-феврале 2022-го применить эту процедуру. Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения, потому что они будут приниматься областными организациями и утверждаться на уровне руководства партии", - пояснила она.

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Слуга народа Елена Шуляк
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