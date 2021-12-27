Готують списки. "Слуга народу" наступного року почне відкликати місцевих депутатів

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк анонсувала початок застосування імперативного мандату до місцевих депутатів. Народних обранців почнуть відкликати вже на початку наступного року.

"Наступного року обов’язково будемо застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів. На сьогодні всі обласні організації готують відповідні списки. Такі рішення розглядатиме національна рада громад", - сказала глава партії.

За словами Шуляк, ці списки, як очікується, будуть сформовані до кінця 2021 року.

"Щоб уже в січні-лютому 2022-го застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення, бо вони ухвалюватимуться обласними організаціями та затверджуватимуться на рівні керівництва партії", - пояснила вона.