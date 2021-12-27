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Готують списки. "Слуга народу" наступного року почне відкликати місцевих депутатів

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Україна, Понеділок 27 грудня 2021 13:36
Готують списки. "Слуга народу" наступного року почне відкликати місцевих депутатів Фото: Олена Шуляк, глава партії "Слуга народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк анонсувала початок застосування імперативного мандату до місцевих депутатів. Народних обранців почнуть відкликати вже на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шуляк для "Інтерфакс-Україна".

"Наступного року обов’язково будемо застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів. На сьогодні всі обласні організації готують відповідні списки. Такі рішення розглядатиме національна рада громад", - сказала глава партії.

За словами Шуляк, ці списки, як очікується, будуть сформовані до кінця 2021 року.

"Щоб уже в січні-лютому 2022-го застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення, бо вони ухвалюватимуться обласними організаціями та затверджуватимуться на рівні керівництва партії", - пояснила вона.

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Слуга народа Олена Шуляк
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