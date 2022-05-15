Готовят "референдум". В Мелитополе РФ собирает списки местных жителей

В Мелитополе российские оккупанты формируют списки местных жителей, которые остались в городе. В дальнейшем они могут использовать их для проведения "референдума".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.
"Несколько дней назад россияне начали собирать списки людей в библиотеке. Они это делают, прикрываясь благими намерениями. Говорят, что в связи с тем, что 80% в городе - безработные, собирают данные, чтобы помочь с работой. Но таким образом они пытаются восстановить реестр тех жителей, которые остались в городе", - заявил Федоров.
Он подчеркнул, что такие реестры могут подготавливать для проведения "референдума".
Ранее мы сообщали, что оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России. Есть информация о том, что он может пройти сегодня, 15 мая.
Также мы писали, что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, оккупанты не смогут осуществить свой план по проведению "референдумов" на захваченных территориях. Эти попытки могут обернуться для России еще большими потерями.
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