Готовят "референдум". В Мелитополе РФ собирает списки местных жителей

В Мелитополе российские оккупанты формируют списки местных жителей, которые остались в городе. В дальнейшем они могут использовать их для проведения "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.