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Подоляк о возможных "референдумах" на захваченных территориях: любые заявления России ничтожны

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Киев, Суббота 07 мая 2022 10:49
Подоляк о возможных "референдумах" на захваченных территориях: любые заявления России ничтожны Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты не смогут осуществить свой план по проведению "референдумов" на захваченных территориях. Эти попытки могут обернуться для России еще большими потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного - увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области - это Украина", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты запретили выезд из Херсонской области и готовятся к проведению "референдума".

В МИД России заявили, что якобы ничего не слышали о подготовке "референдума".

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