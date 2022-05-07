Подоляк о возможных "референдумах" на захваченных территориях: любые заявления России ничтожны
Оккупанты не смогут осуществить свой план по проведению "референдумов" на захваченных территориях. Эти попытки могут обернуться для России еще большими потерями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного - увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области - это Украина", - заявил Подоляк.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты запретили выезд из Херсонской области и готовятся к проведению "референдума".
В МИД России заявили, что якобы ничего не слышали о подготовке "референдума".
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