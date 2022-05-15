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Готують "референдум". У Мелітополі РФ збирає списки місцевих жителів

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: РБК-Україна

У Мелітополі російські окупанти формують списки місцевих жителів, які залишились у місті. Надалі можуть вони можуть використовувати їх для проведення "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Кілька днів тому росіяни почали збирати списки людей у ​​бібліотеці. Вони це роблять, прикриваючись добрими намірами. Кажуть, що у зв'язку з тим, що 80% у місті - безробітні, збирають дані, щоб допомогти з роботою. Але в такий спосіб вони намагаються відновити реєстр тих жителів, які залишились у місті", - заявив Федоров.

Він наголосив, що такі реєстри можуть готувати для проведення "референдуму".

Раніше ми повідомляли, що окупаційна влада Маріуполя готується провести так званий "референдум" про приєднання до Росії. Є інформація, що він може пройти сьогодні, 15 травня.

Також ми писали, що, на думку радника голови ВП Михайла Подоляка, окупанти не зможуть здійснити свій план проведення "референдумів" на захоплених територіях. Ці спроби можуть обернутися для Росії ще більшими втратами.

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Війна Росії проти УкраїниМелітопольРеферендум