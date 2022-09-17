ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готують шляхи відступу. Росіяни хочуть звести понтон біля Каховської ГЕС, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Субота 17 вересня 2022 18:38
Готують шляхи відступу. Росіяни хочуть звести понтон біля Каховської ГЕС, - Генштаб Фото: росіяни готують шляхи відступу в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти починають готувати шляхи відступу в Херсонській області. Вони хочуть звести тимчасовий міст біля Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

У Генштабі нагадали, що всі мости через Дніпро в Херсонській області були виведені з ладу після атак українських військових.

"Тому окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС, для будівництва надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Херсонської області окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців здійснювати розрахунки у російських рублях. У разі відмови співпрацювати бізнес загрожують відібрати.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що бійці Збройних сил України завдали ударів по двох понтонних мостах росіян у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки