Готовят население к поражению в Украине. Пропагандисты начали рассказывать о войне с ЕС и НАТО

Под влиянием военных неудач Россия начала рассказывать о противостоянии в Украине не только с ВСУ, но и НАТО и ЕС. Таким образом, Кремль готовит население РФ к поражению в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО", - говорится в сообщении.

По информации разведчиков, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

"По мнению кремлевских политтехнологов, это убавит позор от проигрыша более мощному противнику", - резюмируют в ГУР.