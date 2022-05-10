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Готовят население к поражению в Украине. Пропагандисты начали рассказывать о войне с ЕС и НАТО

Фото: в РФ готовят население к поражению в войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под влиянием военных неудач Россия начала рассказывать о противостоянии в Украине не только с ВСУ, но и НАТО и ЕС. Таким образом, Кремль готовит население РФ к поражению в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО", - говорится в сообщении.

По информации разведчиков, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

"По мнению кремлевских политтехнологов, это убавит позор от проигрыша более мощному противнику", - резюмируют в ГУР.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери оккупационных войск составили 26 тыс. военнослужащих. При этом были уничтожены 1170 танков.

Также Генсек НАТО Йенс Столтенберг в День победы над нацизмом обратился к России. Он призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине.

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