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Готують населення до поразки в Україні. Пропагандисти почали розповідати про війну з ЄС та НАТО

Фото: в РФ готують населеня до поразки в війні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під впливом військових невдач Росія почала розповідати про протистояння в Україні не тільки з ЗСУ, але і з НАТО та ЄС. Таким чином Кремль готує населення РФ до поразки в війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідників, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

"На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику", - резюмують в ГУР.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисті втрати окупаційних військ склали 26 тис. військовослужбовців. При цьому були знищені 1170 танків.

Також Генсек НАТО Єнс Столтенберг в День перемоги над нацизмом звернувся до Росії. Він закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні.

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НАТОВійна в Україні