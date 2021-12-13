Готовы ли украинцы сейчас выйти на новый Майдан: ответ социолога

"У нас есть показатели, могу их назвать, но в этом нет смысла, потому что нет протестных настроений, которые могли бы превратиться в Майдан. Есть недовольство властью, экономической ситуацией, есть недовольство ситуацией с коронавирусом, которое выливается в проверки бизнеса, ограничения для населения. Например, из-за таких ситуаций, когда человеку выписывают штраф, когда он зашел на рынок купить овощи без маски", - пояснил Антипович.

По его словам, такая ситуация, как результат, приводит просто к общему плохому фону. Он отметил, 22% граждан утверждают, что Украина движется в правильном направлении, что "мало, но и неплохо", потому что наш традиционный "минимум" - до 15%, а иногда и 11%.

"Радикальных протестных настроений еще нет. Украинец привык выживать, адаптироваться, выкручиваться, привык не верить власти. Он не любит власть, но если сам переходит в ту власть, он будет делать все то же самое, за что раньше критиковал ее. Это я говорю о большинстве. Но государство движется, поколения меняются", - рассказал социолог.

Он подчеркнул, что недовольство среди украинцев однозначно существует, но предпосылок и настроений к Майдану во мнениях граждан нет.

"Я не хочу представлять ситуацию, после которой украинец выйдет на Майдан. Сейчас настроений к Майдану нет. То, что есть недовольство - это однозначно. Но никакого настроения к Майдану или предпосылок в голове у украинцев нет. Сейчас почти 40% доверяют Владимиру Зеленскому. О каком Майдане мы говорим?"- подытожил Антипович.