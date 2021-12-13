Чи готові українці зараз вийти на новий Майдан: відповідь соціолога

"У нас є показники, можу їх назвати, але в цьому немає сенсу, тому що немає протестних настроїв, які могли би перетворитися на Майдан. Є невдоволення владою, економічною ситуацією, є невдоволення ситуацією з коронавірусом, яке виливається в перевірки бізнесу, обмеження для населення. Наприклад, через такі ситуації, коли людині виписують штраф, коли вона зайшла на ринок купити овочі без маски", - пояснив Антипович.

За його словами, така ситуація, як результат, призводить просто до загального поганого фону. Він зазначив, 22% громадян стверджують, що Україна рухається у правильному напрямку, що "мало, але й непогано", бо наш традиційний "мінімум" - до 15%, а іноді й 11%.

"Радикальних протестних настроїв ще немає. Українець звик виживати, адаптовуватись, викручуватися, звик не вірити владі. Він не любить владу, але якщо сам переходить в ту владу, він буде робити все те ж саме, за що раніше критикував її. Це я кажу про більшість. Але держава рухається, покоління змінюються", - розповів соціолог.

Він підкреслив, що невдоволення серед українців однозначно існує, але передумов та настроїв до Майдану в думках громадян немає.

"Я не хочу уявляти ситуацію, після якої українець вийде на Майдан. Зараз настроїв до Майдану немає. Те, що є невдоволення - це однозначно. Але ніякого настрою до Майдану чи передумов в голові в українців немає. Зараз майже 40% довіряють Володимиру Зеленському. Про який Майдан ми говоримо?" - резюмував Антипович.