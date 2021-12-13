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Есть ли пророссийские настроения среди украинцев: ответ социолога

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 10:28
Есть ли пророссийские настроения среди украинцев: ответ социолога Фото: директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил, есть ли пророссийские настроения среди украинцев. Он считает, что они в нашей стране несколько присутствуют, но говорить об их полноте нет причин.

Об этом социолог рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, никто для государственной позиции украинцев не сделал больше, чем российский президент Владимир Путин.

"Ни один из украинских президентов столько не сделал, как Путин. Страна самоосознанала себя во многом благодаря Путину", - сказал Антипович.

Он подчеркнул, что нет оснований говорить о "каком-то реванше пророссийских сил".

"Имею в виду - реванш пророссийских настроений в общественном мнении...Человек может просто рассказывать о "большом неделимом Советском Союзе", а потом раз и понимает, что "нам это не нужно". Может рассказывать, что нам надо дружить с Россией, а потом видит, что ее танки стоят на границе, и что дальше?" - рассказал Антипович.

Социолог отметил, что пророссийские настроения в Украине все же присутствуют.

"У нас есть примерно 15% людей, которые положительно относятся к Путину. И есть чуть больше людей, которые не признают Россию агрессором, хотели бы идти в экономическое пространство, налаживать сотрудничество с Россией. В Украине каждый шестой - это люди, ориентированные на Россию", - пояснил Антипович.

Он рассказал, что эти люди в основном сконцентрированы на Донбассе, Харьков, Юг, в Одессе - очень критично, по его словам, так сказать, там есть целый пояс.

"В остальной Украине их мизерно, но они также присутствуют. Эти люди есть, их число примерно устойчивое. Но каждые агрессивные действия России в отношении Украины работают против самой России. Не думаю, что в Харькове кто-то будет встречать российские танки с цветами", - резюмировал эксперт.

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