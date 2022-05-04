Готовы к удару. В Черном море сейчас три российских носителя крылатых ракет

В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота России продолжает изолировать район боевых действий, ведет разведку и огневую поддержку на приморском направлении.
Также не исключается возможность привлечения корабельного состава к ракетным ударам по территории Украины.
Сейчас в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет "Калибр".
Ранее мы сообщали, что после удара по Змеиному Россия активизировала свой флот в Черном море.
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