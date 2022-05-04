RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готові до удару. У Чорному морі наразі три російські носії крилатих ракет

Ракета "Калібр" (5.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У акваторії Чорного моря наразі перебуває три носія крилатих ракет морського базування "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання чорноморського флоту Росії продовжує ізольовувати район ведення бойових дій, веде розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.

Також не виключається можливість залучення корабельного складу до ракетних ударів по території України.

Наразі у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носія крилатих ракет "Калібр".

Раніше ми повідомляли, що після удару по Зміїному Росія активізувала свій флот у Чорному морі.

Також ми писали, що Росіяни безжально знищують екологію Криму.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное мореВторгнення Росії до України