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После удара по Змеиному Россия активизировала свой флот в Черном море

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Украина, Воскресенье 01 мая 2022 14:34
После удара по Змеиному Россия активизировала свой флот в Черном море Фото: корабли РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. Продолжается угроза ракетного удара по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Пивдень".

"Тем временем в море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа «Раптор» противник пытался осуществить эвакуацию и пополнения личным составом своих подразделений, что остаются на острове", - говорится в сообщении.

В командовании добавляют, остальные корабли и подводная лодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Напомним, российские военные запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. Попали в склады агропредприятия.

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