Не готовы к ослаблению карантина 18 регионов Украины

В большинстве регионов количество новых заражений превышает установленную правительством норму
Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за инфекции. Требованиям Кабмина соответствуют только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Показатели инфицированности и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.
Постановлением правительства следующие нормы для регионов:
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.
Отметим, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.