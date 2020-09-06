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Не готові до послаблення карантину 18 регіонів України

Автор: Олександр Білоус

У більшості регіонів кількість нових заражень перевищує встановлену урядом норму

Місто Київ та 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину, запровадженого через інфекцію. Вимогам Кабміну відповідають тільки Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Показники інфікованості та заповнювання ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищені м. Києві, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Постановою уряду наступні норми для регіонів:

  • кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  • якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний"

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Відзначимо, за даними опитування Центру "Соціс" і Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.

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