ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Ми готові до будь-яких рішень з боку Путіна, - Завітневич

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 листопада 2021 12:16
Ми готові до будь-яких рішень з боку Путіна, - Завітневич Фото: голова оборонного комітету Верховної ради Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Збройні сили України готові протиставити російському агресору. Зважаючи на будь-які рішення з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".

Як заявив виданню голова оборонного комітету Верховної ради Олександр Завітневич, загроза вторгнення Росії існує завжди.

"Хтось намагається це (можливість вторгнення РФ - ред.) вираховувати в якихось відсотках. Але я впевнений, що Збройні сили готові дати відсіч, ні у кого немає ніякого страху, ми готові до будь-яких обставин і рішень з боку Путіна. Це головне", - наголосив Завітневич.

Зазначимо, політолог пояснив РБК-Україна, навіщо президент Росії Володимир Путін збирає війська біля кордонів України.

Нагадаємо, на тлі активного пересування армії РФ здовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії цієї зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Збройні сили України Російська Федерація Україна
NEWS
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну