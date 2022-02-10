Готовы к любым провокациям: ВМС отреагировали на блокировку РФ Черного и Азовского морей

В Военно-Морских Силах ВСУ отреагировали на решение России по блокированию части акватории Азово-Черноморского региона якобы на фоне "учений". Там заявили, что готовы к любым провокациям со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
"Военно-Морские Силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защиты страны с морского направления", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметил, что РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов.
В частности, речь идет о практически всем юге Азовского моря и северо-западной части Черного моря.
"Таким образом РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне", - отмечают в ВМС.
Там также отметили, что перекрывая рекомендованные морские пути РФ практически исключила свободу судоходства в указанных районах и возможность судам свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море.
"Это безусловно является нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир", - заявили в ВМС.
Напомним, Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.
После чего МИД Украины выразил решительный протест России, заявив, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обеих морях.