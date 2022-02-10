Готові до будь-яких провокацій: ВМС відреагували на блокування РФ Чорного й Азовського морів

"Військово-Морські Сили ЗС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначив, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів.

Зокрема, мова йде про практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

"У такий спосіб РФ в черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні", - наголошують у ВМС.

Там також зауважили, що перекриваючи рекомендовані морські шляхи РФ практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі.

"Це беззаперечно є порушенням Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ", - заявили у ВМС.

Що сталося