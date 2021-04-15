UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мы готовы говорить с Путиным в нормандском формате, но РФ этого избегает, - Кулеба

Автор: РБК-Украина

Украина готова провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках нормандского формата. Однако в Москве избегают такой встречи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть".

Глава МИД напомнил, что завтра состоятся трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно. Но, к сожалению, РФ избегает такого формата", - сказал Кулеба.

Ранее Зеленский прокомментировал будущие переговоры Макроном и Меркель, которые должны состояться завтра, 16 апреля. Он отметил, что пока что нормандский формат имеет следующий вид.

Встреча пройдет на фоне эскалации ситуации на Донбассе и напряженности у украинской государственной границы. Российская Федерация несколько дней стягивала свои войска под Воронеж. Украина считает, что это может быть угрозой военной провокации.

Напомним, 12 апреля Офис Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дмитрий КулебаНормандский формат
Читайте также
Кулеба: если активные боевые действия возобновятся, Украина получит военную помощь от партнеров
Кулеба обсудил с представителем Конгресса США противодействие России
Прогноз погоды