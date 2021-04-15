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Мы готовы говорить с Путиным в нормандском формате, но РФ этого избегает, - Кулеба

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 22:35
Мы готовы говорить с Путиным в нормандском формате, но РФ этого избегает, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина готова провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках нормандского формата. Однако в Москве избегают такой встречи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть".

Глава МИД напомнил, что завтра состоятся трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно. Но, к сожалению, РФ избегает такого формата", - сказал Кулеба.

Ранее Зеленский прокомментировал будущие переговоры Макроном и Меркель, которые должны состояться завтра, 16 апреля. Он отметил, что пока что нормандский формат имеет следующий вид.

Встреча пройдет на фоне эскалации ситуации на Донбассе и напряженности у украинской государственной границы. Российская Федерация несколько дней стягивала свои войска под Воронеж. Украина считает, что это может быть угрозой военной провокации.

Напомним, 12 апреля Офис Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было.

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