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Ми готові говорити з Путіним в нормандському форматі, але РФ цього уникає, - Кулеба

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 22:35
Ми готові говорити з Путіним в нормандському форматі, але РФ цього уникає, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна готова провести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в межах нормандського формату. Однак в Москві уникають такої зустрічі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Право на владу".

Глава МЗС нагадав, що завтра відбудуться тристоронні переговори за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Ми готові провести повноцінний саміт нормандської четвірки і говорити з Путіним в цьому форматі безпосередньо. Але, на жаль, РФ уникає такого формату", - сказав Кулеба.

Раніше Зеленський прокоментував майбутні переговори Макроном та Меркель, які мають відбутися завтра, 16 квітня. Він зазначив, що поки що нормандський формат має такий вигляд.

Зустріч пройде на тлі ескалації ситуації на Донбасі і напруженості біля українського державного кордону. Російська Федерація кілька днів стягала свої війська під Воронеж. Україна вважає, що це може бути загрозою військової провокації.

Нагадаємо, 12 квітня Офіс Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді поки не було.

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