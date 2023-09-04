Готовий вийти за наказом. Гуменюк розповіла, чи тримає РФ ракетоносії у Чорному морі

За її словами, малий ракетоносій не повертався на бойові позиції. При цьому підготовлений ракетоносій є у пункті базування та готовий вийти за наказом. Для того, щоб розвернутися на бойові позиції йому необхідно дві-три години.

"Рівень небезпеки все одно оцінюємо як високий, оскільки є досвід, що росіяни можуть завдати ракетного удару з морського ракетоносія навіть з бухти. Хоча це небезпечно, але випадки такі були. Крім того, ворог часто використовує фальшовані цілі, щоб перевірити реагування наших систем ППО", - зазначила Гуменюк.

Скільки залишається ракет у РФ

Як розповів РБК-Україна представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, у Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Ними окупанти найчастіше атакують різні регіони України.

Також він зазначив, що у серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та модифікованих Х-22 (Х-32).

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракети, якими російські військові атакували Україну в ніч проти 15 серпня, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.

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