Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною

Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, а озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС" та Telegram ЦПД РНБО.
"Так, ці умови (припинення війни в Україні – ред.), безумовно, залишилися колишніми. Це ж не умови, а цілі, я сформулював цілі Росії. До того моменту нам говорили, що незрозуміло, чого Росія хоче, ось ми їх сформулювали в червні минулого року на зустрічі з керівництвом міністерства закордонних справ", - зазначив Путін.
Він також додав, що позитивно оцінив переговори двох сторін у Стамбулі. За його словами, переговори нібито завжди потрібні та важливі.
"Я оцінюю в цілому позитивно (переговори з Україною в Стамбулі - ред.). Як же можна не позитивно оцінювати те, що сотні людей повернулися на батьківщину? Це позитивно. Ми з гуманітарних міркувань передали тисячі тіл загиблих українських солдатів, отримали у відповідь кілька десятків наших хлопців, які склали голову за батьківщину. Хіба це не позитивно? Звичайно, це позитивний момент", - додав Путін.
Російський диктатор також цинічно додав, що Росія готова почекати, якщо в Україні нібито вважають, що зараз не час для переговорів.
"Ну, в принципі, можна чекати. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час, а треба почекати, будь ласка, ми готові почекати", - зазначив він.
У червні 2024 року російський диктатор на зустрічі з керівництвом МЗС РФ висунув ряд ультиматумів, які він вимагає від України для нібито припинення бойових дій.
Серед ключових вимог:
Також Путін вимагав "забезпечення права і свобод" російськомовних громадян України, а також визнання "нових територіальних реалій": статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, як суб'єктів Російської Федерації.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Путін знову все перекрутив. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню, ще в березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Європи.
"Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді ж саме Путін хоче далі воювати і обстрілює Україну. Рецепт від брехні – бити його боляче. Тільки так", - зазначили у ЦПД.
Ряд заяв Путіна стосовно переговорів з Україною можуть бути пов'язані з "урізаним" ультиматумом Трампа, який погрожує Росії новими та болючими санкціями у випадку, якщо не буде припинено бойові дії проти України.
Нагадаємо, нещодавно Трамп пригрозив РФ новими санкціями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться припинити війну проти України. Він дав Москві 50 днів на ухвалення відповідного рішення.
Однак вже 28 липня Трамп заявив, що вирішив змінити умови свого ультиматуму щодо введення значних тарифів для Путіна.
Пізніше американський лідер уточнив, що у глави Кремля залишилося 10-12 днів, також Трамп повідомляв, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.