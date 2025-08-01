Готов на условия прошлого года: Путин сделал ряд циничных заявлений о переговорах с Украиной

Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, а озвученные в прошлом году требования Кремля остаются неизменными.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ТАСС" и Telegram ЦПД СНБО.
"Да, эти условия (прекращение войны в Украине - ред.), безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел", - отметил Путин.
Он также добавил, что положительно оценил переговоры двух сторон в Стамбуле. По его словам, переговоры якобы всегда нужны и важны.
"Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле - ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей вернулись на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших ребят, сложивших голову за родину. Разве это не позитивно? Конечно, это положительный момент", - добавил Путин.
Российский диктатор также цинично добавил, что Россия готова подождать, если в Украине якобы считают, что сейчас не время для переговоров.
"Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а надо подождать, пожалуйста, мы готовы подождать", - отметил он.
В июне 2024 года российский диктатор на встрече с руководством МИД РФ выдвинул ряд ультиматумов, которые он требует от Украины для якобы прекращения боевых действий.
Среди ключевых требований:
Также Путин требовал "обеспечения права и свобод" русскоязычных граждан Украины, а также признания "новых территориальных реалий": статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, как субъектов Российской Федерации.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что Путин снова все перекрутил. Украина давно поддержала предложение США о прекращении огня, еще в марте. Также Украина давно заявила о готовности к встрече лидеров, в частности с участием президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Европы.
"Путин стоит и говорит, что кто-то не хочет говорить. На самом деле именно Путин хочет дальше воевать и обстреливает Украину. Рецепт от лжи - бить его больно. Только так", - отметили в ЦПД.
Ряд заявлений Путина относительно переговоров с Украиной могут быть связаны с "урезанным" ультиматумом Трампа, который угрожает России новыми и болезненными санкциями в случае, если не будут прекращены боевые действия против Украины.
Напомним, недавно Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. Он дал Москве 50 дней на принятие соответствующего решения.
Однако уже 28 июля Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о введении значительных тарифов для Путина.
Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней, также Трамп сообщал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.