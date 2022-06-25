Готовит ли Россия всеобщую мобилизацию: ответ ГУР Минобороны

Россия сейчас не проводит всеобщую мобилизацию, но скрыто продолжает вербовать солдат на войну в Украину. Кроме того, РФ активно привлекает резервистов.

По его словам, в России проводят скрытую мобилизацию, а военкоматы работают выборочно. Прежде всего РФ привлекает резервы, в частности так называемый БАРС (боевой армейский резерв страны).

" Это система резервистов, которые заключили контракт с вооруженными силами Российской Федерации и которые дали согласие на привлечение в любых ситуациях в боевые подразделения. Эта программа сейчас очень активно применяется. Они ее используют в том числе для создания новых пехотных подразделений. Также такой подход применяется для восполнения тех потерь, которые они понесли", - объяснил Скибицкий.

Россия изменила саму систему вербования и уменьшила срок контракта, который минимально длится всего два месяца. Раньше это был минимум год, а то и даже три. Это позволяет быстро пополнить потери.

Одной из главных причин, почему россияне подписывают контракт, остается заработная плата. Перехваченные разговоры ГУР доказывают, что 70% оккупантов руководствуются именно материальным стимулом.

" Мы знаем случаи и у нас есть достоверная информация, что, например, один из военнослужащих из Тюменской области заключил контракт на 2,5 месяца. Он сделал это в начале мая, потому что через 2,5 месяца у его сына свадьба. Вот он захотел заработать немного средств, вернуться и отыграть свадьбу", - рассказал Скибицкий.

В то же время он объясняет, что мобилизованных из России, Луганской и Донецкой областей чаще всего бросают в пехотные подразделения, которые попадают на передовую без тяжелого вооружения. Чаще всего их призывают в 1-й и 2-й армейские корпуса.

" Если говорить реально, то это можно назвать настоящим геноцидом украинского народа, ведь это наши граждане, которые проживают на временно оккупированной территории. Но они вынуждены, потому что там ведется жесткий контроль и грозит строгая ответственность, если ты не идешь в ряды этих армейских корпусов. Есть и другие последствия, которые связаны с давлением на семьи, на детей. Они являются заложниками той ситуации, которую россияне создали на востоке Украины", - добавил представитель ГУР.