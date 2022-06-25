Чи готує Росія загальну мобілізацію: відповідь ГУР Міноборони

Росія зараз не проводить загальну мобілізацію, але приховано продовжує вербувати солдат на війну в Україну. Крім того, РФ активно залучає резервістів.

За його словами, в Росії проводять приховану мобілізацію, а військкомати працюють вибірково. Насамперед РФ залучає резерви, зокрема так званий БАРС (бойовий армійський резерв країни).

" Це система резервістів, які уклали контракт зі збройними силами Російської Федерації і які дали згоду на залучення в будь-яких ситуаціях до бойових підрозділів. Ця програма зараз дуже активно застосовується. Вони її використовують в тому числі для створення нових піхотних підрозділів. Також такий підхід застосовується для поповнення тих втрат, які вони понесли", - пояснив Скібіцький.

Також Росія змінила саму систему вербування та зменшила термін контракту, який мінімально триває лише два місяці. Раніше це був мінімум рік, а то й навіть три. Це дозволяє швидко поповнити втрати.

Однією з головних причин, чому росіяни підписують контракт, залишається заробітна плата. Перехоплені розмови ГУР доводять, що 70% окупантів керуються саме матеріальним стимулом.

" Ми знаємо випадки і в нас є достовірна інформація, що, наприклад, один із військовослужбовців з Тюменської області уклав контракт на 2,5 місяці. Він зробив це на початку травня, тому що через 2,5 місяці в його сина весілля. От він захотів заробити трохи коштів, повернутися і відіграти весілля", - розповів Скібіцький.

Водночас він пояснює, що мобілізованих з Росії, Луганської та Донецької областей найчастіше кидають до піхотних підрозділів, які потрапляють на передову без важкого озброєння. Найчастіше їх призивають у 1-й та 2-й армійські корпуси.

" Якщо казати реально, то це можна назвати справжнім геноцидом українського народу, адже це наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території. Але вони вимушені, тому що там ведеться жорсткий контроль і загрожує сувора відповідальність, якщо ти не йдеш до лав цих армійських корпусів. Є й інші наслідки, які пов'язані з тиском на сім'ї, на дітей. Вони є заручниками тієї ситуації, яку росіяни створили на сході України", - додав представник ГУР.