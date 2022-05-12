Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область

Провалив операцию по захвату всей Украины, в Кремле, по крайней мере на время, решили поумерить свои амбиции. Российское командование сместило фокус на восток и юг, очевидно, в надежде хотя бы там добиться большего прогресса.

И речь идет не просто о сухопутном коридоре в Крым, отсутствие которого годами доставляло оккупанту много неудобств. География аппетитов России простирается еще дальше. На всех набросках карт готовящегося нападения передвижение противника на юге достигало Одессы и Одесской области, представляющих для него особый интерес.

В последние недели интенсивность ракетных обстрелов этого региона возросла. Эксперты полагают, что эти удары и повышенная активность врага рядом с областью может быть элементом комплексной атаки, к которой готовится агрессор.

Тревожные знаки

Можно назвать сразу несколько причин, почему для России важна Одесса. Во-первых, из-за невозможности подчинить себе всю Украину "одним броском" Путин может попытаться скормить своей аудитории другую, более скромную победу. Пока все видится так, что Кремль хочет возродить проект так называемой "новороссии", который должен охватить оккупированные юго-восточные территории. И Одесская область в этих империалистических "грезах" занимает особое место.

"Россияне почему-то считают, что история Одессы начинается с 1794 года. Вероятно, агрессор живет с каким-либо пунктиком, мифом про имперскую Одессу и прочими мифами об Одессе, с которыми, к счастью, она уже активно прощается", – сказал РБК-Украина спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В случае захвата этой области агрессор может проложить себе еще один путь – в Приднестровье, которое с 1992 года фактически находится под контролем России. Зона подконтрольных РФ территорий буквально достигнет границ Молдовы, на которую у Кремля, судя по всему, также есть планы, и Румынии – члена НАТО.

Третий фактор – стремление Кремля отрезать Украину от моря, тем самым ослабив нашу экономику. Одесский порт – один из ключевых, через которые страна ведет торговлю с миром. Сейчас там заблокировано 10 судов с миллионами тонн аграрной продукции, которые должны были отправиться в страны Африки, Азии и Европы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, блокировка Россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках.

"Блокада морских портов, в частности Одесского порта – это ключевая задача. Сегодня Россия создает условия для всемирного продовольственного кризиса. Глава Евросовета Шарль Мишель во время встречи с нашим премьер-министром в Одессе говорили именно об этом – как разблокировать Одесский порт, чтобы наше зерно направлялось на экспорт в страны Северной Африки, Ближнего Востока", – пояснил изданию Братчук.

Мишель встретился со Шмыгалем в Одессе 9 мая, когда в Евросоюзе отмечают День Европы, а в РФ – День победы. Днем противник начал обстреливать город с авиации и ракет, президенту Евросовета пришлось спускаться в укрытие. Только за вечер 9 мая, пока в Москве и других российских городах раздавались праздничные салюты, агрессор выпустил по Одессе семь ракет.

Денис Шмыгаль (справа) и Шарль Мишель во время воздушной тревоги в Одессе (Фото: пресс-служба Кабмина)

Регулярные обстрелы города и области продолжаются в течение последних недель, начиная с пасхальной субботы, когда россияне попали в дом, убив при этом мирных жителей.

Что также важно для понимания планов врага насчет Одесской области – это попытки агрессора уничтожить мост над Днестровским лиманом, который соединяет южную часть региона – так называемую Бессарабию – с большей территорией области. Первая ракетное попадание произошло 26 апреля, четвертый удар – 10 мая.

Одесская область – на сегодня логистический и транспортный узел для поставки гуманитарных грузов из Европы, говорит Братчук. Ударив по мосту, Россия, вероятно, хочет отрезать Одессу от этих поставок и в том числе усложнить обеспечение всей Украины, считает спикер ОВА.

Кроме того, если агрессор уничтожит этот мост, то наши войска в украинской Бессарабии будут отрезаны от подкрепления, поставок техники, вооружения и обеспечения.

"Тогда атакой с Приднестровья можно было бы усложнить нашу ситуацию и огласить о создании так называемого южнобессарабского плацдарма и оттуда угрожать и Одессе, и Молдове", – допустил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский. К слову, в 2014-2015 году Москва уже пробовала создать на южной части области так называемую "бессарабскую народную республику" по образцу "днр/лнр".

Сама по себе Одесса – это также логистический хаб, где хранится продовольствие, и куда съезжаются люди с более опасных регионов. Известно, что один из ударов по городу вечером 9 мая пришелся на ТРЦ, еще один – на склад с готовой продукцией широкого потребления. Так что массированные удары по самой Одессе – это также могут быть попытки подорвать обеспечение города.

В этом контексте нужно вспомнить, что уничтожение продовольственных складов и зернохранилищ – типичная тактика оккупантов во время или перед осадой городов. Такие случаи фиксировались и в Киевской, и в Черниговской областях, а совсем недавно – в Северодонецке и подконтрольной Украине части Луганской области.

Все последние обстрелы и удары по мосту могут означать только то, что россияне собираются высадить морской десант, говорит военный эксперт Михаил Жирохов. Эта высадка может произойти в южной части Одесской области – в той, которая находится за мостом через Днестровский лиман.

Дальше вариантов развития событий может быть несколько. Первый гипотетический сценарий – вражеская группировка пробивается в Приднестровье, чтобы оттуда нанести удар по Молдове. Второй вариант – десантники могут атаковать Одессу и область.

"Если посмотреть на хронологию событий, то пару недель назад было заявление одного из генералов российской армии о том, что они будут наступать на Николаев и дальше выходить на Одессу. Затем мы увидели достаточно странные заварушки в районе Приднестровья буквально перед началом майских праздников. И это также совпало с примечательной активностью в Одессе и Южной Бессарабии", – отметил Грабский.

В Одессе понимают всю серьезность российской угрозы (Фото: GettyImages)

Параллельно россияне пытаются укрепить свой гарнизон на захваченном острове Змеиный в Черном море, который находится в 40 километрах от южной береговой части Одесской области. Оккупанты хотят создать там пункт управления и установить средства ПВО. Таким образом, просматривается план подготовки наступления на Одессу, говорит Грабский.

Но как россияне рассчитывают провернуть эту десантную операцию – до конца неясно, отметил Жирохов. У этого замысла есть слишком много пробелов.

Есть ли угроза для Одессы

С первых недель войны местные власти и военные опасались, что оккупанты попробуют окружить Одессу, расположенную у моря, совершив комплексную атаку. С одной стороны – наступление по суше. Его проведет наземная группировка с Херсонской области, которой нужно пробиться через Николаев или Вознесенск, или российский контингент из Приднестровья. Либо же обе группировки одновременно. С другой стороны противник проведет высадку морского десанта. Иначе – по отдельности – каждый из них будет разбит нашими войсками.

Основная атака отводилась сухопутным войскам из херсонского направления, говорит Грабский. Но вот уже два месяца как оккупанты застряли в боях на границе между Херсонской и Николаевской областью. Соотношение вражеских сил и средств исключает возможность наступления от Херсона в сторону Николаева, считает Грабский.

Для атаки с Приднестровья у россиян также не хватает живой силы и техники. Увеличить местный контингент, перебросив дополнительные силы на аэродром в Тирасполе, агрессор не может. Во-первых, потому что Украина наверняка не пропустит их через свое воздушное пространство. А делать это через Румынию Кремль вряд ли рискнет.

Еще один пункт – высадка морского десанта. Делать это в Одессе слишком проблематично, потому что враг понесет огромные потери. Тем более – если проводить морскую высадку без поддержки с суши. Именно поэтому в качестве потенциального плацдарма оккупанты, вероятно, выбрали южную часть области.

"Но первая проблема этого плана – это отсутствие ПВО. После того как флагман черноморского флота – крейсер "Москва" – был потоплен, у них нет прикрытия ПВО. Поэтому сейчас они пытаются взять под полный контроль и установить стационарные системы на острове Змеиный, которые могли бы обеспечить воздушное прикрытие десанту", – объяснил Жирохов.

Флагман Черноморского флота РФ пошел ко дну (Фото: twitter.com/osinttechnical)

Вторая проблема – у оккупантов очень ограниченные силы и средства для высадки, считают эксперты. По словам Грабского, к концу дня 23 февраля в черноморской бассейне было 11 российских десантных кораблей. Их общая десантная способность составляла две бригады или примерно до 10 тысяч человек, уточнил эксперт. Но сейчас она сократилась вдвое.

"Перебрасывать одну бригаду против миллионного города – это бессмыслица даже для российской армии. Высаживать их где-то в Бессарабии, не имея согласованной атаки с других направлений, в частности с николаевского и Приднестровья – это также глупость", – уверен Грабский.

В результате удара, нанесенного нашими силами, по порту Бердянск, один большой десантный корабль "Саратов" утонул, а еще два – получили повреждения. Плюс по меньшей мере еще два корабля российского флота находятся в ремонте, уточнил Грабский.

"Динамика событий была очень активной. Но в Приднестровье не хватает сил и средств. Возможность проведение десантной операции практически исключена после потопления крейсера "Москва" и ослабления потенциала российского флота. Сухопутный удар переносится на неопределенное время. Остается только один из элементов – это ракетный обстрел", – отметил эксперт.

Без подготовленной почвы для наступление агрессор едва ли сможет этими ракетными ударами как-нибудь изменить военную обстановку в городе. И, похоже, массированный обстрел Одессы и области в последние дни должен был соответствовать штурму города, считает Грабский. Он допустил, что враг нанес эти удары из-за сбоя в координации между разными видами российских войск.

То есть сухопутные удары не совершены, а обстрел ракетами командование попросту забыло отменить. Возможно, по внутреннему плану наступления оккупанты уже должны были наступать на Одессу и поэтому следовали по ранее прописанному преступному указанию.

В областной военной администрации не берутся полностью исключать вероятность высадки вражеского десанта в регионе. Как объяснил Братчук, такой риск остается всегда, пока существует черноморский флот России. Но пока активной подготовки со стороны противника не наблюдается, уточнил спикер Одесской ОВА.

Что касается Приднестровья – там есть активность: местные проводят военные сборы и пытаются привлечь людей в свою так называемую "армию". По словам Братчука, силы в области находятся в боеготовности, а военное руководство просчитало все варианты и направления возможной атаки.