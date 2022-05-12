Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область

Проваливши операцію із захоплення всієї України, в Кремлі, принаймні на час, вирішили зменшити свої амбіції. Російське командування змістило фокус на схід і південь, очевидно, в надії хоча б там домогтися більшого прогресу.

І мова йде не просто про сухопутний коридор до Криму, відсутність якого роками доставляла окупанту багато незручностей. Географія апетитів Росії простягається ще далі. На всіх начерках карт майбутнього нападу пересування противника на півдні досягало Одеси та Одеської області, що представляють для нього особливий інтерес.

В останні тижні інтенсивність ракетних обстрілів цього регіону зросла. Експерти вважають, що ці удари і підвищена активність ворога поруч з областю може бути елементом комплексної атаки, до якої готується агресор.

Тривожні знаки

Можна назвати відразу кілька причин, чому для Росії важлива Одеса. По-перше, через неможливість підпорядкувати собі всю Україну "одним кидком" Путін може спробувати згодувати своїй аудиторії іншу, більш скромну перемогу. Поки все бачиться так, що Кремль хоче відродити проект так званої "новоросії", який має охопити окуповані південно-східні території. І Одеська область в цих імперіалістичних "мріях" займає особливе місце.

"Росіяни чомусь вважають, що історія Одеси починається з 1794 року. Ймовірно, агресор живе з якимось пунктиком, міфом про імперську Одесу та іншими міфами про Одесу, з якими, на щастя, вона вже активно прощається", – сказав РБК-Україна спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У разі захоплення цієї області агресор може прокласти собі ще один шлях – у Придністров'ї, яке з 1992 року фактично знаходиться під впливом Росії. Зона підконтрольних РФ територій буквально досягне кордонів Молдови, на яку у Кремля, судячи з усього, також є плани, і Румунії – члена НАТО.

Третій фактор – прагнення Кремля відрізати Україну від моря, тим самим послабивши нашу економіку. Одеський порт – один із ключових, через які країна веде торгівлю зі світом. Зараз там заблоковано 10 суден з мільйонами тонн аграрної продукції, які повинні були відправитися в країни Африки, Азії та Європи. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, блокування Росією морських портів України вже привело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу і соняшникову олію на світових ринках.

"Блокада морських портів, зокрема Одеського порту – це ключове завдання. Сьогодні Росія створює умови для всесвітньої продовольчої кризи. Глава Євроради Шарль Мішель під час зустрічі з нашим прем'єр-міністром в Одесі говорили саме про це – як розблокувати Одеський порт, щоби наше зерно прямувало на експорт в країни Північної Африки, Близького Сходу", – пояснив виданню Братчук.

Мішель зустрівся зі Шмигалем в Одесі 9 травня, коли в Євросоюзі відзначають День Європи, а в РФ – День перемоги. Вдень противник почав обстрілювати місто з авіації і ракет, президенту Євроради довелося спускатися в укриття. Тільки за вечір 9 травня, поки в Москві та інших російських містах лунали святкові салюти, агресор випустив по Одесі сім ракет.

Денис Шмигаль (праворуч) і Шарль Мішель під час повітряної тривоги в Одесі (Фото: прес-служба Кабміну)

Регулярні обстріли міста і області тривають протягом останніх тижнів, починаючи з великодньої суботи, коли росіяни влучили в будинок, убивши при цьому мирних жителів.

Що також важливо для розуміння планів ворога щодо Одеської області – це спроби агресора знищити міст над Дністровським лиманом, який з'єднує південну частину регіону – так звану Бессарабію – з більшою територією області. Перша ракетне влучення сталося 26 квітня, четвертий удар – 10 травня.

Одеська область – на сьогодні логістичний і транспортний вузол для постачання гуманітарних вантажів з Європи, каже Братчук. Вдаривши по мосту, Росія, ймовірно, хоче відрізати Одесу від цих поставок і в тому числі ускладнити забезпечення всієї України, вважає спікер ОВА.

Крім того, якщо агресор знищить цей міст, то наші війська в українській Бессарабії будуть відрізані від підкріплення, поставок техніки, озброєння і забезпечення.

"Тоді атакою з Придністров'я можна було б ускладнити нашу ситуацію і оголосити про створення так званого південнобессарабського плацдарму і звідти погрожувати і Одесі, і Молдові", – допустив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський. До слова, в 2014-2015 році Москва вже пробувала створити на південній частині області так звану "бессарабську народну республіку" за зразком "днр/лнр".

Сама по собі Одеса – це також логістичний хаб, де зберігається продовольство, і куди з'їжджаються люди з більш небезпечних регіонів. Відомо, що один із ударів по місту ввечері 9 травня припав на ТРЦ, ще один – на склад з готовою продукцією широкого вжитку. Так що масовані удари по самій Одесі – це також можуть бути спроби підірвати забезпечення міста.

У цьому контексті потрібно згадати, що знищення продовольчих складів і зерносховищ – типова тактика окупантів під час або перед облогою міст. Такі випадки фіксувалися і в Київській, і в Чернігівській областях, а зовсім недавно – в Сєвєродонецьку і підконтрольній Україні частині Луганської області.

Всі останні обстріли і удари по мосту можуть означати тільки те, що росіяни збираються висадити морський десант, каже військовий експерт Михайло Жирохов. Ця висадка може відбутися в південній частині Одеської області – в тій, що знаходиться за мостом через Дністровський лиман.

Далі варіантів розвитку подій може бути кілька. Перший гіпотетичний сценарій – вороже угруповання пробивається в Придністров'ї, щоб звідти завдати удару по Молдові. Другий варіант – десантники можуть атакувати Одесу і область.

"Якщо подивитися на хронологію подій, то пару тижнів тому була заява одного з генералів російської армії про те, що вони будуть наступати на Миколаїв і далі виходити на Одесу. Потім ми побачили досить дивні заварушки в районі Придністров'я буквально перед початком травневих свят. І це також збіглося з примітною активністю в Одесі та Південній Бессарабії", – зазначив Грабський.

В Одесі розуміють всю серйозність російської загрози (Фото: GettyImages)

Паралельно росіяни намагаються зміцнити свій гарнізон на захопленому острові Зміїний в Чорному морі, який знаходиться в 40 кілометрах від південної берегової частини Одеської області. Окупанти хочуть створити там пункт управління і встановити засоби ППО. Таким чином, проглядається план підготовки наступу на Одесу, каже Грабський.

Але як росіяни розраховують провернути цю десантну операцію – до кінця неясно, зазначив Жирохов. У цього задуму є занадто багато прогалин.

Чи є загроза для Одеси

З перших тижнів війни місцева влада і військові побоювалися, що окупанти спробують оточити Одесу, розташовану біля моря, зробивши комплексну атаку. З одного боку – наступ по суші. Його проведе наземне угруповання з Херсонської області, якому потрібно пробитися через Миколаїв або Вознесенськ, чи російський контингент з Придністров'я. Або ж обидва угруповання одночасно. З іншого боку противник проведе висадку морського десанту. Інакше – окремо – кожен з них буде розбитий нашими військами.

Основна атака відводилася сухопутним військам з херсонського напрямку, каже Грабський. Але ось уже два місяці як окупанти застрягли в боях на кордоні між Херсонською та Миколаївською областю. Співвідношення ворожих сил і засобів виключає можливість наступу від Херсона в бік Миколаєва, вважає Грабський.

Для атаки з Придністров'я у росіян також не вистачає живої сили і техніки. Збільшити місцевий контингент, перекинувши додаткові сили на аеродром в Тирасполі, агресор не може. По-перше, тому що Україна напевно не пропустить їх через свій повітряний простір. А робити це через Румунію Кремль навряд чи ризикне.

Ще один пункт – висадка морського десанту. Робити це в Одесі занадто проблематично, тому що ворог зазнає величезних втрат. Тим більше – якщо проводити морську висадку без підтримки з суші. Саме тому як потенційний плацдарм окупанти, ймовірно, вибрали південну частину області.

"Але перша проблема цього плану – це відсутність ППО. Після того як флагман Чорноморського флоту – крейсер "Москва" – був потоплений, у них немає прикриття ППО. Тому зараз вони намагаються взяти під повний контроль і встановити стаціонарні системи на острові Зміїний, які могли б забезпечити повітряне прикриття десанту", – пояснив Жирохов.

Флагман Чорноморського флоту РФ пішов на дно (Фото: twitter.com/osinttechnical)

Друга проблема – в окупантів дуже обмежені сили і засоби для висадки, вважають експерти. За словами Грабського, до кінця дня 23 лютого в Чорноморському басейні було 11 російських десантних кораблів. Їхня загальна десантна спроможність становила дві бригади або приблизно до 10 тисяч осіб, уточнив експерт. Але зараз вона скоротилася вдвічі.

"Перекидати одну бригаду проти мільйонного міста – це безглуздя навіть для російської армії. Висаджувати їх десь в Бессарабії, не маючи узгодженої атаки з інших напрямків, зокрема з миколаївського і Придністров'я – це також дурість", – упевнений Грабський.

В результаті удару, нанесеного нашими силами, по порту Бердянськ, один великий десантний корабель "Саратов" потонув, а ще два – отримали пошкодження. Плюс щонайменше ще два кораблі російського флоту знаходяться в ремонті, уточнив Грабський.

"Динаміка подій була дуже активною. Але в Придністров'ї не вистачає сил і засобів. Можливість проведення десантної операції практично виключена після потоплення крейсера "Москва" і ослаблення потенціалу російського флоту. Сухопутний удар переноситься на невизначений час. Залишається тільки один із елементів – це ракетний обстріл", – зазначив експерт.

Без підготовленого грунту для наступу агресор навряд чи зможе цими ракетними ударами як-небудь змінити військову обстановку в місті. І, схоже, масований обстріл Одеси і області в останні дні мав би відповідати штурму міста, вважає Грабський. Він допустив, що ворог завдав ці удари через збій в координації між різними видами російських військ.

Тобто сухопутні удари не здійснені, а обстріл ракетами командування просто забуло скасувати. Можливо, за внутрішнім планом наступу окупанти вже мали наступати на Одесу і тому слідували за раніше прописаною злочинною вказівкою.

В обласній військовій адміністрації не беруться повністю виключати ймовірність висадки ворожого десанту в регіоні. Як пояснив Братчук, такий ризик залишається завжди, поки існує чорноморський флот Росії. Але поки активної підготовки з боку противника не спостерігається, уточнив спікер Одеської ОВА.

Що стосується Придністров'я – там є активність: місцеві проводять військові збори і намагаються залучити людей в свою так звану "армію". За словами Братчука, сили в області знаходяться в боєготовності, а військове керівництво прорахувало всі варіанти і напрямки можливої атаки.