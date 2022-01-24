Готовит ли ЕС эвакуацию дипломатов из Украины: официальный ответ

Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ.

ЕС 24 января заслушает госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу ситуации вокруг Украины. Боррель подчеркнул, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов, а потому ожидает объяснений от США по поводу их решения.

"Мы не собираемся делать то же, что и США (эвакуировать дипломатов, - ред.), поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин", - заявил Боррель.