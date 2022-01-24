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Готовит ли ЕС эвакуацию дипломатов из Украины: официальный ответ

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ.

Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал ЕС.

ЕС 24 января заслушает госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу ситуации вокруг Украины. Боррель подчеркнул, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов, а потому ожидает объяснений от США по поводу их решения.

"Мы не собираемся делать то же, что и США (эвакуировать дипломатов, - ред.), поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин", - заявил Боррель.

Напомним, Госдепартамент поручил начать сегодня эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине.

Отметим, в Госдепе объяснили эвакуацию семей дипломатов из Киева. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала.

Посольство США в Киеве продолжает работать, а временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине.

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