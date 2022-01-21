"Готовимся к худшему сценарию в Украине". Чехия присоединится к санкциям против РФ

При этом глава МИД Чехии подчеркнул, что позиция правительства в российско-украинском конфликте однозначна.

"Я хотел бы сказать, что Чехия готова и ответственно готовится к самому худшему сценарию, который может произойти. Это может стать российским вторжением в Украину", - сказал он.

Липавский назвал военное вторжение России в Украину наихудшим сценарием. Он считает, что это сценарий, которого никто не хочет и который дипломаты пытаются предотвратить.

Однако по мнению Липавского, Чехия должна быть готова к такому исходу.

"Мы готовы поддержать санкции ЕС против России в случае их введения", - сказал Липавский.

При этом он подчеркнул, что вопрос вторжения РФ в Украину будет рассматриваться на ежедневной основе межведомственной группой, созданной сегодня в Министерстве иностранных дел.