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"Готовимся к худшему сценарию в Украине". Чехия присоединится к санкциям против РФ

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия готовится к наихудшему сценарию по вторжении России в Украину. По его словам, правительство страны поддержит санкции в случае агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на irozhlas.

При этом глава МИД Чехии подчеркнул, что позиция правительства в российско-украинском конфликте однозначна.

"Я хотел бы сказать, что Чехия готова и ответственно готовится к самому худшему сценарию, который может произойти. Это может стать российским вторжением в Украину", - сказал он.

Липавский назвал военное вторжение России в Украину наихудшим сценарием. Он считает, что это сценарий, которого никто не хочет и который дипломаты пытаются предотвратить.

Однако по мнению Липавского, Чехия должна быть готова к такому исходу.

"Мы готовы поддержать санкции ЕС против России в случае их введения", - сказал Липавский.

При этом он подчеркнул, что вопрос вторжения РФ в Украину будет рассматриваться на ежедневной основе межведомственной группой, созданной сегодня в Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Чехии заявили, что предоставят Украине артиллерийские снаряды. Предложение будет рассмотрено правительством страны 26 января.

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ЧехияСанкции против РоссииВторжение России в Украину