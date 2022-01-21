RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Готуємося до найгіршого сценарію в Україні". Чехія приєднається до санкцій проти РФ

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія готується до найгіршого сценарію щодо вторгнення Росії в Україну. За його словами, уряд країни підтримає санкції у разі агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на irozhlas.

При цьому глава МЗС Чехії підкреслив, що позиція уряду в російсько-українському конфлікті однозначна.

"Я хотів би сказати, що Чехія готова і відповідально готується до найгіршого сценарію, який може статися. Це може стати російським вторгненням в Україну", - сказав він.

Ліпавський назвав військове вторгнення Росії в Україну найгіршим сценарієм. Він вважає, що це сценарій, якого ніхто не хоче і який дипломати намагаються запобігти.

Однак на думку Ліпавського, Чехія повинна бути готова до такого результату.

"Ми готові підтримати санкції ЄС проти Росії у разі їх введення", - сказав Ліпавський.

При цьому він підкреслив, що питання вторгнення РФ в Україну буде розглядатися на щоденній основі міжвідомчою групою, створеною сьогодні в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Чехії заявили, що нададуть Україні артилерійські снаряди. Пропозиція буде розглянута урядом країни 26 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяСанкції проти РосіїВторгнення Росії до України