"Готуємося до найгіршого сценарію в Україні". Чехія приєднається до санкцій проти РФ

При цьому глава МЗС Чехії підкреслив, що позиція уряду в російсько-українському конфлікті однозначна.

"Я хотів би сказати, що Чехія готова і відповідально готується до найгіршого сценарію, який може статися. Це може стати російським вторгненням в Україну", - сказав він.

Ліпавський назвав військове вторгнення Росії в Україну найгіршим сценарієм. Він вважає, що це сценарій, якого ніхто не хоче і який дипломати намагаються запобігти.

Однак на думку Ліпавського, Чехія повинна бути готова до такого результату.

"Ми готові підтримати санкції ЄС проти Росії у разі їх введення", - сказав Ліпавський.

При цьому він підкреслив, що питання вторгнення РФ в Україну буде розглядатися на щоденній основі міжвідомчою групою, створеною сьогодні в Міністерстві закордонних справ.