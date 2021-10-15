Готовимся к худшему: "Нафтогаз" об отопительном сезоне в случае запуска "Северного потока-2"

По его словам, худший вариант - это полная остановка транзита российского газа через Украину и запуск Северного потока-2.

"Газа в Европе больше не станет, но при этом у нас возникнут технические проблемы, и вырастет цена газа в Словакии, где мы его покупаем", - пояснил Витренко.

Для такого сценария в НАК моделируют разные сценарии.

"Сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда в подземках ограниченная мощность поднимать, который у нас добычу, какие ограничения, сколько газа нужно взять из трубы, сколько - подать, и так далее... И планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе всех наших клиентов", - добавил Витренко.