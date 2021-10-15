Готуємося до найгіршого: "Нафтогаз" про опалювальний сезон в разі запуску "Північного потоку-2"

За його словами, найгірший варіант - це повна зупинка транзиту російського газу через Україну та запуск Північного потоку-2.

"Газу в Європі більше не стане, але при цьому у нас виникнуть технічні проблеми, і зросте ціна газу в Словаччині, де ми його купуємо", - пояснив Вітренко.

Для такого сценарію у НАК моделюють різні сценарії.

"Скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли в підземках обмежена потужність підіймати, який у нас видобуток, які обмеження, скільки газу потрібно взяти з труби, скільки - подати, і так далі… І плануємо, як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів", - додав Вітренко.