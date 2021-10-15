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Готуємося до найгіршого: "Нафтогаз" про опалювальний сезон в разі запуску "Північного потоку-2"

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 15:52
Готуємося до найгіршого: "Нафтогаз" про опалювальний сезон в разі запуску "Північного потоку-2" Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Нафтогаз України" готується до проходження зимового сезону в Україні в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Компанія має план дій для такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави НАК Юрія Вітренка.

За його словами, найгірший варіант - це повна зупинка транзиту російського газу через Україну та запуск Північного потоку-2.

"Газу в Європі більше не стане, але при цьому у нас виникнуть технічні проблеми, і зросте ціна газу в Словаччині, де ми його купуємо", - пояснив Вітренко.

Для такого сценарію у НАК моделюють різні сценарії.

"Скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли в підземках обмежена потужність підіймати, який у нас видобуток, які обмеження, скільки газу потрібно взяти з труби, скільки - подати, і так далі… І плануємо, як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів", - додав Вітренко.

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Північний потік-2 Нафтогаз України
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