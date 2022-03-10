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Готовим гуманитарные коридоры из Мариуполя, Изюма и Волновахи, - Зеленский

Автор: Константин Широкун

Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что 10 марта заработает шесть гуманитарных коридоров. Людей должны эвакуировать из Мариуполя, Изюма и Волновахи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с помощью гуманитарных коридоров удалось эвакуировать около 35 тыс. человек.

"Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров: из Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. В общей сложности было спасено около 35 тыс. человек", - отметил Зеленский.

Также глава государства анонсировал открытие новых гуманитарных коридоров 10 марта. "Завтра продолжим, готовим шесть гуманитарных коридоров. Верим и молимся, чтобы удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Волновахи, увезти в безопасные места нашей свободной Украины", - добавил президент Украины.

Ранее мы сообщали, что украинцы через "Дию" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома.

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