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Готуємо гуманітарні коридори з Маріуполя, Ізюму та Волновахи, - Зеленський

Автор: Константин Широкун

Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що 10 березня запрацює шість гуманітарних коридорів. Людей мають евакуювати з Маріуполя, Ізюма та Волновахи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що за допомогою гуманітарних коридорів вдалося евакуювати близько 35 тис.осіб.

"Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів: з суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодара. В цілому було врятовано близько 35 тис.осіб", - зазначив Зеленський.

Також глава держави анонсував відкриття нових гуманітарних коридорів 10 березня. "Завтра продовжимо, готуємо шість гуманітарних коридорів. Віримо і молимося, щоб вдалося вивезти людей з Маріуполя, Ізюму, Волновахи, відвезти в безпечні місця нашої вільної України", - додав президент України.

Раніше ми повідомляли, що українці через " дію " зможуть подати заявку на відшкодування за знищені будинки.

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