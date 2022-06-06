Готовились помочь России в случае повторного наступления: в Черниговской области разоблачили банду

В Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили банду, которая готовилась помочь России в случае повторного вторжения. Преступники оборудовали тайник с оружием для вражеских ДРГ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.
В состав банды входили трое представителей криминальных кругов. Все преступники были привлечены российскими спецслужбами к подрывной деятельности.
"Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ, которые планировали "прорыв" в Украину с территории РФ", - пишет пресс-служба.
Во время осмотра тайника, было изъято:
Также во время обысков у злоумышленников было обнаружено:
Все участники группы были задержаны.
Фото: готовились помочь России в случае повторного наступления (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области разоблачили канал финансирования российской агентуры в Украине.
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