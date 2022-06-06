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Готовились помочь России в случае повторного наступления: в Черниговской области разоблачили банду

Фото: готовились помочь России в случае повторного наступления (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили банду, которая готовилась помочь России в случае повторного вторжения. Преступники оборудовали тайник с оружием для вражеских ДРГ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

В состав банды входили трое представителей криминальных кругов. Все преступники были привлечены российскими спецслужбами к подрывной деятельности.

"Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ, которые планировали "прорыв" в Украину с территории РФ", - пишет пресс-служба.

Во время осмотра тайника, было изъято:

  • снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез";
  • реактивную противотанковую гранату РПГ - 18"Муха";
  • автоматы бесшумной стрельбы "Вал".

Также во время обысков у злоумышленников было обнаружено:

  • снайперскую винтовку Драгунова с глушителем;
  • боевые осколочные гранаты;
  • патроны к стрелковому оружию;
  • оптические прицелы и приборы ночного видения.

Все участники группы были задержаны.

Фото: готовились помочь России в случае повторного наступления (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области разоблачили канал финансирования российской агентуры в Украине.

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