Готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу: в Чернігівській області викрили банду

В Чернігівській області співробітники СБУ викрили банду, яка готувалася допомогти Росії у разі повторного вторгнення. Злочинці обладнали тайник зі зброєю для ворожих ДРГ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.
До складу банди входили троє представників кримінальних кіл. Усі злочинці були залучені російськими спецслужбами до підривної діяльності.
"Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували "прорив" в Україну з території РФ", - пише пресслужба.
Під час огляду тайника, було вилучено:
Також під час обшуків у зловмисників було виявлено:
Усі учасники групи були затримані.
Фото: готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Київській області викрили канал фінансування російської агентури в Україні.
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