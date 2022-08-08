Готували удар по ЗСУ. Біля Покровська затримали інформаторку окупантів

В одному з сіл Покровського району (Донецька область) затримали жінку, яка була інформатором російських окупантів. З її допомогою готувався удар по об'єктах Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління СБУ в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що жінка передавала російській армії дані про позиції та переміщення військової техніки, озброєння та особовий склад ЗСУ. Зокрема, інформацію про підрозділ, який знаходився біля її села, та про склади з боєприпасами.

"Ці позиції Збройних сил знаходилися в декількох десятках кілометрів від району бойових дій. Таким чином загарбники планували нанести по них ракетний удар", - йдеться в повідомленні.

У підсумку даний підрозділ вчасно змінив позиції. Але пособниця встигла повідомити противнику, що координати втратили актуальність.

За даними СБУ, жінка передавала розвідувальну інформацію бойовику так званої "ДНР", який вийшов на неї через соціальну мережу. Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон, через який проходило спілкування з бойовиком.

Затриманій оголосили підозру, їй загрожує від 5 до 8 років в'язниці.